Тернопольский суд приговорил к 3 годам тюрьмы переселенца, который отказался идти воевать, потому что его отец остался на оккупированной территории.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на решение суда.

Житель Запорожской области переехал в Тернопольскую, где получил повестку. В мае 2023 он прошел медкомиссию, которая сочла его годным к службе. Однако в военкомат он не явился.

На суде объяснил, что его отец остался проживать на оккупированной территории, а служба в ВСУ угрожала бы его безопасности.

Суд признал его виновным в уклонении.

Ранее мы писали, что на Закарпатье к испытательному сроку приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации, напившись в день отправки на военную службу.

Мужчину в январе 2023 года сочли годным к службе в армии, после чего он получил повестку. В ходе рассмотрения дела медики подтвердили, что у подозреваемого с 2015 года есть алкогольная зависимость и он стоит на учете у врача-нарколога.

Также мы сообщали, что в Балаклее Харьковской области мужчину, который не явился в военкомат после получения повестки, приговорили к трём годам заключения за уклонение от мобилизации.