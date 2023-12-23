"Стране" стала известна фамилия топ-чиновника КГГА, которого ГБР подозревает в содействии депутатам Киевсовета в уклонении от несения военной службы.

"Загуменный Дмитрий Сергеевич. С 09 октября 2018 года является руководителем аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)", - сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

По версии следствия он незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.

Чиновник способствовал оформлению липовой "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.

Напомним, что сегодня ГБР сообщило о подозрении чиновнику КГВА за содействие депутатам в уклонении от службы.

В августе депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от военной службы.

Также мы писали, что ГБР сообщило о подозрении экс-командиру части воинской части ТРО, который превысил свои служебные полномочия и отправил депутатов-военнослужащих на службу в Киевский городской совет