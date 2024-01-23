В Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который сначала пришёл на вызов по 16 повесткам, а две последние проигнорировал.

Об этом говориться в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области, опубликованного в реестре судебных решений Украины.

Так, по данным заседания, в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии. В ноябре 2023 года он получил две повестки, однако дважды уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый рассказал, что на самом деле полученных им повесток было намного больше. Он отметил, что с июня по ноябрь 2023 года получил 18 повесток. При этом 16 раз он приходил в ТЦК, однако из-за его состояния здоровья воинские части отказывались его брать на службу.

Кроме этого подсудимый добавил, что все эти 16 раз в воинскую часть его возил лично подполковник.

"Отмечал беспорядки в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, что хранится у работников ТЦК, не отражена вся информация по его учёту, а работники ТЦК постоянно исправляют в нём даты вместо внесения действительной информации. Всё это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился по повесткам", - говорится в материалах суда.

В ходе заседания подозреваемый признал вину и раскаялся.

Суд признал жителя Полтавской области виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы. Позже новым решеним этот приговор был заменён на два года испытательного срока.

Ранее переселенец отказался от мобилизации, потому что его отец находится на оккупированных территориях.

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