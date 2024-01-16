Прокуратура сообщает, что завершила расследование в отношении депутатов Киевского совета, которые подозреваются в уклонении от военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры.

Сейчас дело передано подозреваемым для ознакомления, а дальше будет направлено в суд.

По данным следствия, три депутата Киевсовета и один помощник были военными ТРО, но получили командировку в Киевскую военную государственную администрацию, продолжая почти год получать зарплату военных.

В деле фигурирует также руководитель структурного подразделения КГВА и командир воинской части ТРО.

В декабре ГБР сообщило о подозрении чиновнику КГВА за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от несения военной службы. Сообщается, что он незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева. Чиновник способствовал оформлению липовой "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.

Еще летом ГБР сообщило о подозрении бывшему командиру воинской части ТРО, который превысил свои служебные полномочия и отправил депутатов-военнослужащих на службу в Киевский городской совет.