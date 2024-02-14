Офис президента и инициативная группа в Верховной Раде имеют два разных подхода относительно критериев для экономического бронирования от мобилизации – либо это налоги с зарплаты не менее 30-35 тысяч гривен, либо 20 тысяч гривен доплаты за работника ежемесячно.

Об этом пишут украинские издания со ссылкой на выступления представителей двух структур.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал УП, что на встречах крупные предприятия говорят, что они могут остановиться, потому что не хватает людей.

"Сейчас есть определенная калькуляция того, сколько стоит обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного. Если брать среднюю сумму расходов на всех этапах, то это где-то 80 тысяч гривен на одного бойца в месяц. Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджету эти деньги", – заявил Шурма.

На Банковой склонны организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на экономическое бронирование, – 30-35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые отчисления работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен.

Инициативная группа нардепов, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разрабатывает другой проект: он базируется на внедрении специального квазиналога, такого себе военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен. Такую же возможность предлагается предоставить активным ФЛП.

При этом представители Федерации работодателей говорят, что обе названые суммы – и зарплата в 35 тысяч, и 20 тысяч сбор с работодателя – недосягаемы для большинства их членов. Члены ФРУ готовы платить за бронь около 6 тысяч гривен в месяц за работника.

Ранее в Раде уже называли возможные суммы для работодателей за бронь сотрудников от мобилизации. Тогда ставка варьировалась от 6 до 50 тысяч гривен.