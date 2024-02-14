Рассмотрение закона об ужесточении мобилизации во втором чтении состоится, скорее всего, в начале марта.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Мобилизационный закон задерживается. По реалистическому сценарию рассмотрение будет где-то в начале марта", – написал парламентарий.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.

В опубликованной вскоре стенограмме обсуждения резонансного законопроекта его участники критиковали документ. Например, Георгий Мазурашу из "Слуги народа" намекнул, что он чуть ли не вводит в Украине рабство.

"Правительственный законопроект не о мобилизации и не о поддержке военнослужащих, а законопроект о поддержке и развитии рабовладельческой философии в Украине. Один из нардепов предыдущих созывов генерал Виктор Король назвал это законопроектом о крепостном праве. Не голосуйте за позорный законопроект, потому что это диверсия против украинского народа", - сказал нардеп.

Вчера сообщалось, что образовательный комитет Рады принял решение подать в законопроект правку о возвращении аспирантам-контрактникам отсрочки от призыва на военную службу.