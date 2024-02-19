К рассматриваемому в Верховной Раде законопроекту о мобилизации поданы 1 276 поправок.

Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Фейсбуке.

При этом, по ее словам, дедлайн по внесению поправок – 21 февраля.

"Пока идет сбор предложений", - добавила Безуглая.

Напомним, ранее нардеп Фёдор Вениславский говорил, что Верховная Рада, скорее всего, не сможет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля. По его словам, сроки принятия отодвинутся, поскольку необходимо время, чтобы обработать поправки к документу - доработать законопроект, провести комитет и проголосовать за каждое законодательное предложение.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко прогнозировал, что рассмотрение законопроекта о мобилизации состоится в начале марта.

"Мобилизационный закон задерживается. По реалистическому сценарию рассмотрение будет где-то в начале марта", - сообщал парламентарий.

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