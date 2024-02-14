Министерство юстиции Украины требует мобилизации осужденных наравне с другими гражданами.

Об этом заявил министр Денис Малюська в эфире телемарафона.

"Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина - защищать государство", - сказал Малюська.

Он отметил, что в новом законопроекте о мобилизации, проголосованном в 1-м чтении, предлагается разрешить привлечение в ряды Сил обороны осуждённых по их желанию, однако Министерство юстиции предлагает более радикальные шаги.

Накануне в Нацполиции заявили, что большинство осуждённых уклонистов получают условный срок и всё равно подлежат мобилизации.

"<...> Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, находящихся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен", - сказал первый замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Ранее глава Минюста Денис Малюська сообщал, что украинских заключённых начали привлекать к работе на шахтах.