Правительство Украины готовит изменения в вопросе допризывной подготовки женщин.

Кабинет министров планирует внесение изменений в положение о допризывной подготовке о привлечении лиц женского пола к допризывной подготовке, уточнении категорий лиц, назначаемых преподавателями, и особенностей допризывной подготовки.

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2024 год, утвержденном распоряжением от 16 февраля, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что соответствующие изменения Министерство обороны Украины должно разработать до июня 2024 года.

Как мы писали, в новом законопроекте Кабинета министров об ужесточении мобилизации содержатся нормы по поводу воинского учета женщин. В частности, мобилизации подлежат пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность - они подлежат постановке на воинский учёт.

Напомним, ранее в Раде признали, что многих мобилизованных украинцев отправляют на фронт без подготовки.

Также недавно в ВСУ заявили, что смогут подготовить любое количество военных в рамках нового законопроекта о мобилизации.