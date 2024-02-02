Военный медик Глеб Битюков написал вчера пост, который широко разошелся в соцсетях.

Он пишет о серьезных проблемах в командовании ВСУ.

По его мнению, в украинской армии царит тотальный непрофессионализм, поскольку звания присваиваются не за достижения, а за "выслугу лет" и занятие должностей в тылу.

"Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учет горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел", - пишет военный.

По его словам, в украинской армии "достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотный, пьет не больше других и моется хоть иногда".

Именно в этом он видит причину неудач на фронте. По словам Битюкова, Украина переняла у РФ тактику "мясных штурмов" и бросает в них ценные кадры.

"Наша армия вместо создания более эффективной стратегии копирует российскую, не имея такого же количества людей, отправляет на позиции кого угодно - от медиков до операторов дронов, лишь бы удержать нарисованную кем-то на карте линию обороны. Иначе придется отчитаться "наверх" что позиции сданы. А этого никто не желает слышать", - пишет военный.

Это привело к тому, что "люди уже закончились". "Лучших, мотивированных людей больше нет. Они либо погибли, либо тем или иным способом ушли из армии", - считает Битюков.

По его словам, "имитация и показуха" видны на примере Бахмута.

"В нарратив о "Фортеце Бахмут" верили все, кто его слышал - кроме тех, кто там был. Город не был крепостью. Не было сделано ничего для того, чтобы превратить его в крепость. Ни фортификационных укреплений, ни минных полей. Еще когда линия фронта была за 20 км до города, весной 2022 было понятно, что с такой тактикой город не устоит", - пишет Битюков.

"Легенда о Бахмуте добавилась к легендам о ДАП, Саур-Могиле, Луганском аэропорте (который также в определенный момент был наш) и других. Сколько котлов устроила украинская армия за 10 лет войны? А сколько людей получили офицерские и вдобавок, генеральские звания?" - спрашивает военный.

Ранее мы писали о том, что Залужный заявил Зеленскому, что ВСУ не стоит ждать быстрого прогресса на поле боя.

А также, к чему может привести конфликт президента и главкома ВСУ.