Россияне усилили атаки на Бахмутском направлении и пытаются "продавить" ВСУ в направлении Часового Яра.

Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Они будут пытаться давить, просто давить. Это подтверждает то, что они усилили здесь группировку - на сегодняшний день она составляет 80 тысяч. Сюда они бросили основные силы добровольного штурмового корпуса. Можем сказать, что они будут пытаться нас продавить", - заявил Калашников.

По его словам, тактика россиян состоит в том, чтобы атаковать малыми штурмовыми пехотными группами.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что на Купянском и Бахмутском направлениях армия РФ продолжает интенсивное наступление.

А вчера бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что цель россиян сейчас - не крупное наступление, а истощение ВСУ.

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