За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение. Всего враг нанес 32 ракетных и 91 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбиты 17 атак вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 2 атаки в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию ​​радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что цель россиян сейчас - не крупное наступление, а истощение ВСУ.

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