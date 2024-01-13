Цель россиян сейчас - не крупное наступление, а истощение ВСУ.

Об этом заявила бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Их цель сейчас – максимально нас истощить. Чтобы мы не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Они действуют так, чтобы мы не успевали восстанавливаться", - написала она в Telegram.

При этом сами россияне "экономят свой личный состав", используя тактику штурмов малыми группами, на которые ВСУ вынуждены расходовать много снарядов.

Одновременно РФ приступила к формированию новых соединений. По мнению Маляр, так россияне готовятся к следующему этапу военных действий.

Напомним, по мнению президента Зеленского, "глобальные действия" Россия запланировала после президентских выборов, которые состоятся в марте. До того момента РФ планирует лишь "тактические победы".

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