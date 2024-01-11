Россия планирует достичь тактических успехов на поле боя перед президентскими выборами в РФ в марте и будет готовить глобальные действия после них.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами стран Балтии во время визита в Латвию.

"Они хотят каких-то тактических побед перед выборами и будут готовиться к чему-то глобальному после", – сказал Зеленский.

Ранее мы анализировали, что определит ситуацию на войне в Украине в ближайшее время.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики продолжают обсуждать якобы планы России начать наступление на Харьков. ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы. В ВСУ также заявляют, что на данный момент не видят какой-либо концентрации российских сил для удара в направлении Харькова.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.