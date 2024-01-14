Россия готовит отдельные десантно-штурмовые бригады, которые смогут проводить высадку с вертолетов и атаковать укрепления ВСУ с тыла.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны", который анализирует заявления российских военных блогеров.

Такие бригады смогут осуществлять десантирование без парашютов, предположительно с вертолетов для быстрой переброски личного состава.

"Российские источники утверждают, что такая десантно-штурмовая бригада - 49-я отдельная - уже действует на запорожском направлении в составе 58-й общевойсковой армии", - говорится в утренней сводке ISW.

Эти бригады, как предполагает "Институт", будут использоваться вне рамок традиционных войск ВДВ. По мнению экспертов, они нужны для подмоги пехоте при проведении наземных штурмов украинских укреплений.

"Однако развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил ВДВ, вероятно, будет означать, что эти специализированные бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе", - говорится в отчете.

Накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что дроны и плотность минирования не позволяют идти в наступление ни Украине, ни России.

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