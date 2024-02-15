Верховная Рада, скорее всего, не сможет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля.

Об этом заявил нардеп Фёдор Вениславский в комментарии украинским изданиям.

По его словам, сроки принятия отодвинутся, поскольку необходимо время, чтобы обработать поправки к документу - доработать законопроект, провести комитет и проголосовать за каждое законодательное предложение.

"22 февраля физически не сможем успеть, потому что 21-го истекает срок подачи законодательных предложений поправок. Поэтому комитету ещё предстоит их проработать. Думаю, это займёт несколько дней - нужно, чтобы комитет обработал это 22-23-24 февраля. Точно мы его вряд ли успеем рассмотреть. Скажем так, очень мала вероятность, что успеем рассмотреть в феврале", – сказал Вениславский.

Ранее нардеп Гончаренко прогнозировал, что рассмотрение законопроекта о мобилизации состоится в начале марта.

"Мобилизационный закон задерживается. По реалистическому сценарию рассмотрение будет где-то в начале марта", - написал парламентарий в Телеграм.

Мы также сообщали, что Вениславский заявил, что в Украине не будет электронных повесток.