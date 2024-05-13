Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции".

Об этом он сообщил в интервью изданию "Телеграф".

Журналистка спросила его, не будут ли суды завалены делами о лишении уклонистов прав на управление автомобилем.

"Конечно, будет. Если будут обращения в суд. Конечно, суды не будут справляться с этим. Но вы должны понимать, что в этом новом законе предусмотрено решение суда без апелляции. Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощенная форма обращения - автоматизированная. И суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют", - ответил Федиенко.

Он заявил, что ТЦК не будут системно подавать судебные иски против уклонистов.

"Так никто этим не занимается. Вы понимаете, какой штат должен быть в ТЦК, чтобы формировать судебные тяжбы", - сказал нардеп.

По его словам, иск в суд не будет подаваться после того, как человек проигнорировал повестку, которая считается врученной с момента отправки.

"Это так не работает. Они вносят человека в базу уклонистов. И когда у такого гражданина будут проверять документы, патрульные могут увидеть его в базе. Тогда его обязаны принудительно доставить в ТЦК", - ответил Федиенко.

Позже нардеп разъяснил свои слова про "суд без апелляции" для уклонистов, рассказав, как это будет работать.

Говорит, это произойдет, если мужчина нарушил правила мобилизации и не отреагировал на меры воздействия.

Сначала ТЦК обращается в полицию для его розыска, задержания и доставки в военкомат. Если полиции это сделать не удалось, руководитель ТЦК в течение пяти дней после получения такого ответа направляет гражданину в бумажной форме повестку. Которая, напомним, сразу считается врученной.

И не позднее следующего рабочего дня после этого ТЦК направляет органу государственной исполнительной службы, на принудительном исполнении которого находится решение суда о временном ограничении гражданина в праве управления транспортным средством.

Напомним, с 18 мая проверять военный билет у украинцев смогут не только сотрудники ТЦК, но и полиции.

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