С 18 мая проверять военный билет у украинцев смогут не только сотрудники ТЦК, но и полиции. Причем полицейские будут иметь доступ и к базе данных "Оберег", чтобы видеть, вручена ли человеку повестка. В случае выявленных нарушений правил воинского учета полицейские могут доставить человека в ТЦК.

Такая норма заложена в закон об усилении мобилизации, сообщает "Судебно-юридическая газета".

По ней мужчины 18-60 лет будут обязаны иметь при себе военно-учетный документ (военный билет или удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию ТЦК, полицейского и пограничника. Вместе с военным билетом могут потребовать показать удостоверение личности. Данные могут сверить с реестром военнообязанных "Оберег", откуда узнать, стоит ли человек на учете, выписывали ли ему повестку, где он зарегистрирован и работает.

В случае выявления нарушений правил воинского учета и мобилизации полиция может доставить человека в ТЦК.

Полиция также может получить от ТЦК, СБУ или разведывательных органов информацию о конкретном нарушителе. Если при этом полиция не сможет его найти, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет такому гражданину заказным письмом повестку и обращается в суд об ограничении права вождения автомобиля. Если суд удовлетворяет иск ТЦК, то постановление передается в полицию.

"На данный момент не совсем ясно, как будет происходить выполнение наложения ограничения в праве управления авто. Очевидно, этот вопрос еще урегулируют отдельным актом", - пишет "Судебно-юридическая газета".

Как ранее сообщалось, в электронном реестре военнообязанных будут отмечать вручение человеку повестки.

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