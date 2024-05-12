В Министерстве обороны Украины объяснили, как будет проходить изъятие автомобилей у украинцев на нужды ВСУ в рамках нового закона о мобилизации.

Изъятие транспортных средств во время мобилизации осуществляется на основании решений местных государственных администраций.

Об этом сообщил в недельном обзоре спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период транспортными средствами, в том числе водными и техникой. Это также могут быть тракторы, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника", - заявил он.

Лазуткин пояснил, что привлечение транспортных средств во время мобилизации проводят ТЦК, центральное управление или региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется необходимыми распоряжениями.

По словам представителя Минобороны, прием и передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническое состояние, остаточная стоимость и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

"Возврат транспортных средств владельцу происходит в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации", - пояснил Лазуткин.

Напомним, еще зимой в Раде раскритиковали норму законопроекта о мобилизации об изъятии сельскохозяйственной техники у фермеров.

Как известно, новый закон о мобилизации вступает в силу с 18 мая.