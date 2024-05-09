Украинский бизнес обеспокоен проблемами с кадрами после 18 мая, когда вступит в силу закон об ужесточении мобилизации.

Сразу несколько предпринимателей сказали "Стране", что их работники-мужчины собираются увольняться, чтобы минимизировать свое появление на улице, либо предлагают перевести их на удаленную работу.

"Проблемы начались ещё с 2023 года, когда предприятия обязали сообщать в ТЦК данные о военнообязанных сотрудниках. Тогда многие захотели либо уволиться, либо работать без официального оформления. Но после 18 мая назревают проблемы намного большего масштаба. Напуганные штрафами и требованием везде носить военный билет сотрудники-мужчины хотят массово залечь на дно. Просто сидеть дома и по минимуму выходить на улицу. Поэтому предлагают перевести их на работу из дома. В противном случае будут увольняться. Но всех я на дом перевести точно не смогу", - говорит один из предпринимателей.

Владелец небольшого производства сказал "Стране", что ситуация с кадрами после 18 мая для него может стать критической.

"У меня специфика бизнеса такова, что из дома не поработаешь. У меня производственный цикл. Люди должны быть в цехах. И люди хотят увольняться", - говорит предприниматель.

Проблемы есть даже у тех предприятий, которые получили право на бронирование сотрудников.

"Были случаи, что человека, который приходил в ТЦК обновить данные и пройти ВВК, вместо брони отправляли на мобилизацию. Поэтому народ сильно боится и тоже собирается увольняться. Нужно как-то наводить порядок с бронированием, давать гарантии, что человека не мобилизуют. Иначе работа будет парализована", - говорит ещё один предприниматель.

В апреле в Верховной Раде обсуждали возможность бронирования до 50% военнообязанных сотрудников предприятий при условии уплаты военного сбора на каждого работника: 1,5% от зарплаты плюс 20 000 гривен каждый месяц.

Еще до принятия закона о мобилизации предприятия опасались подавать в военкоматы списки на бронь. "Страна" подробно рассказывала, почему.