Новый законопроект о мобилизации позволяет изымать у мелких фермеров сельхозтехнику. И вводит запрет на её продажу и перемещение в другие регионы.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Юлия Клименко в эфире телемарафона.

"Если раньше речь шла только о юридических лицах - предприятиях, у которых изымали транспорт, то теперь уже добавились физические лица - предприниматели", - заявила нардеп.

По её словам, если транспорт ФЛП попадет в реестр ТЦК, то его нельзя будет продать, заложить или перемещать между областями. Клименко полагает, что это может парализовать работу фермерских хозяйств, особенно небольших с ограниченным количеством транспорта.

"Ограничения для передвижения техники по областям - это вообще маразм, потому что некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют земли в разных регионах, то техника не сможет переехать", - отметила она.

Также нардеп отметила, что во время военного положения вообще нет целесообразности изымать сельскохозяйственную технику такую, как комбайны и сеялки, потому что они ничем не могут быть полезны армии. И сообщила, что будет подавать соответствующие поправки в законопроект о мобилизации.

Ранее норму об изъятии транспорта у предпринимателей раскритиковал Украинский совет бизнеса.

Как мы сообщали, о том, что принятие нового законопроекта о мобилизации может парализовать экономику Украины заявляла Европейская бизнес-ассоциация.