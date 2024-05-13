Мужчины, которые получили несколько штрафов за уклонение от мобилизации, затем будут привлекаться к уголовной ответственности.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью изданию "Телеграф".

"Все равно будут люди, которые смогут заплатить один-два штрафа, а потом все равно спрятаться. Я не думаю, что это будет системно. Речь идет о штрафах в размере около 25 тысяч, около 50 тысяч гривен. Не каждый сможет платить такие штрафы. Так что точно не будет потока штрафов. Во-вторых, согласно Административному кодексу, после определенного штрафа человек может быть привлечен к уголовной ответственности", - заявил Федиенко.

Он сравнил с самоубийством попытку обжаловать эти штрафы в суде.

"Все может быть обжаловано. То же решение ТЦК может быть обжаловано, но все это долгий процесс. Не думаю, что мы получим множество судебных дел. Соревноваться с государством таким образом - это как стрелять себе в голову или повторить судьбу утопившихся в Тисе. Потому я не думаю, что будет много исков. А уклоняющийся человек все равно будет уклоняться", - заявил нардеп.

В этом же интервью он сказал, что новым законом "предусмотрено решение суда без апелляции".

Напомним, новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая.