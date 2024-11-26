В Харькове работницу "Метрополитена" судили за распространение сведений о местах проведения мобилизационных мероприятий.

Информация об этом появилась в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Как говорится в решении Киевского районного суда Харькова, в течение ноября 2023 – апреля 2024 годов женщина восемь раз писала о ситуации на станции метро "Академика Барабашова", предупреждая мужчин о присутствии работников ТЦК.

Женщине вменили распространение служебной информации о Вооружённых силах, которую могут публиковать только Генштаб и Минобороны.

Ранее стало известно, что суд закрыл дело работника ТЦК, который списывал офицеров ВСУ без оснований.

Так, в постановлении Печерского районного суда Киева говорится, что руководитель отделения офицеров запаса и кадров в течение марта-сентября 2022 года не обеспечил надлежащий сохранность и полноту отработки документов по учёту резервистов. Это привело к безосновательному исключению из военного учёта 19-ти офицеров запаса.

Как мы также сообщали, во Львове вынесли приговор мужчине, публиковавшему места раздачи повесток.

Обвиняемого освободили от тюремного заключения, потому что на этапе досудебного расследования он заключил соглашение с прокурором о признании своей виновности.