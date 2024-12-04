Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко и народный депутат Украины VIII созыва Алексей Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК.

Об этом сообщают украинские телеграм-каналы со ссылкой на представителей ВСУ.

По словам источников, Порошенко-младшего вызывали повестками дважды: 4 сентября и 21 октября. Однако он оба раза проигнорировал вызов. При этом 39-летний экс-нардеп имеет воинское звание лейтенанта запаса.

По данным СМИ, Алексей с женой, дочерью и сыном живут на два города: Лондон и Сингапур. Он дистанционно руководит семейным бизнесом в Украине, который переписал на него отец. В 2014 году сообщалось, что после начала АТО он добровольно мобилизовался и якобы служил командиром минометного расчета. Однако пресса тогда писала, что на Донбассе его охраняли 20 спецназовцев, причем Алексей для конспирации находился в зоне боевых действий под чужим именем и в военных действиях не участвовал. На службе он пробыл два месяца.

Младший сын Порошенко, 23-летний Михаил, получает специальность финансового аналитика в магистратуре Лондонской школы бизнеса.

Ранее мы сообщали, что Приморский районный ТЦК Одессы наложил штраф за неявку по повестке на активиста-праворадикала Сергея Стерненко.

Также фигурантом уголовного дела об уклонении от воинской службы является глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.