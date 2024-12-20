Министерство обороны рассматривает варианты реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом во время часа вопросов правительству в парламенте сообщил первый заместитель министра Иван Гаврилюк.

"На сегодняшний день Министерством обороны разрабатывается вариант реформирования ТЦК по-новому. В первую очередь подчинение их под Минобороны и создание совершенно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных", – рассказал чиновник.

Сейчас ТЦК подчиняются командованию Сухопутных войск.

Других подробностей реформы ТЦК Гаврилюк не привел.

В начале декабря Министерстве обороны заявили о планах до лета перевести медкомиссию из ТЦК в обычные больницы. Первый этап реформы будет реализован в течение трех месяцев, после чего появится электронное направление на ВВК в приложении "Резерв+".

А в Верховной Раде после многочисленных скандалов и видео жесткой мобилизации не раз призывали распустить военкоматы и отправить их работников на фронт. Депутаты считают, что 99% их работы можно автоматизировать.