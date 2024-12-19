ТЦК принудительно мобилизовывают работников, имеющих при себе документы о бронировании. Об этом сообщает член оборонного комитета Александра Федиенко и рассказывает о нескольких таких историях.

Аргументируют это тем, что данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются.

Федиенко призывает ТЦК прекратить такую практику и не прятаться за балаклавами, а ГБР расследовать эти факты.

ВСУ пояснили, почему ТЦК мобилизовывают людей с документами о бронировании.

Сухопутные войска ВСУ сообщают, что бронирования, оформленные не в приложении "Дия", не появляются в реестре автоматически. А потому нужно самостоятельно подать в ТЦК сообщение о бронировании.

"В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный военный учет органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный состоит на военном учете, сообщение о бронировании", - говорится в сообщении.

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