Бронирование работников доступно с сегодняшнего дня в приложении "Дия".

Все заявки будут подаваться онлайн. Чтобы забронировать работника, предприятие должно соблюдать следующие критерии:

1. Средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен (по словам главы Минцифры Михаила Федорова, новых работников смогут бронировать сразу, никаких сроков отрабатывать не нужно. Но зарплата у работника должна быть со старта более 20 тысяч гривен).

Отметим, что требование по зарплате не касается коммунальных и государственных учреждений. Подобное исключение скорее всего является попыткой заставить людей активнее трудоустраиваться в ведомства с низкой зарплатой, где резко не хватает персонала.

2. Отсутствие налоговых долгов.

3. Третий критерий выбирает само предприятие из перечня:

резидентство в "Дие",

1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,

32+ млн евро поступлений,

важность для национальной экономики или нужд теробщины.

Напомним, Кабинет министров Украины внес новые изменения в правила бронирования работников.

Подробнее о новых правилах бронирования читайте в отдельном материале.