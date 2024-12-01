С сегодняшнего дня в "Дие" доступно бронирование работников
Бронирование работников доступно с сегодняшнего дня в приложении "Дия".
Все заявки будут подаваться онлайн. Чтобы забронировать работника, предприятие должно соблюдать следующие критерии:
1. Средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен (по словам главы Минцифры Михаила Федорова, новых работников смогут бронировать сразу, никаких сроков отрабатывать не нужно. Но зарплата у работника должна быть со старта более 20 тысяч гривен).
Отметим, что требование по зарплате не касается коммунальных и государственных учреждений. Подобное исключение скорее всего является попыткой заставить людей активнее трудоустраиваться в ведомства с низкой зарплатой, где резко не хватает персонала.
2. Отсутствие налоговых долгов.
3. Третий критерий выбирает само предприятие из перечня:
- резидентство в "Дие",
- 1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,
- 32+ млн евро поступлений,
- важность для национальной экономики или нужд теробщины.
Напомним, Кабинет министров Украины внес новые изменения в правила бронирования работников.
Подробнее о новых правилах бронирования читайте в отдельном материале.