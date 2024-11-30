Кабинет министров Украины внес новые изменения в правила бронирования работников.

Основные тезисы приводит народный депутат Александр Федиенко:

1. Добавили к бронированию специалистов стоматологии, протезистов, техники и т.д.

2. Военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, включаемых в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу.

То есть зарплата с декабря должно быть у всех забронированных от 20 тысяч грн. Кроме коммунальных и государственных учреждений (подобное исключение нардеп считает попыткой заставить людей активнее трудоустраиваться в ведомства с низкой зарплатой).

3. Бронирование на предприятиях, финансируемых "за средства международных партнеров", будет регулироваться Минреинтеграции, которое будет составлять их перечень.

4. Все предприятия, имеющие статус критических по состоянию на 1 декабря сохраняют его до 28 февраля 2025 года.

Но в течение этого времени центральные органы власти должны разработать новые критерии. А всем без исключения предприятиям следует пройти процедуру подтверждения их "критичности".

Напомним, в Украине с 1 декабря изменятся правила бронирования работников.

Ранее в Минэкономики опровергли, что трудоустроенные после 18 мая потеряют бронь.