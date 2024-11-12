В ТЦК, которые в Верховной Раде уже предлагают расформировать, работают слишком много людей, 99% их работы можно автоматизировать.

Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, в Украине уже есть замена ТЦК: в настоящее время разрешен профессиональный рекрутинг. Камельчук считает это целесообразным, поскольку, по его словам, ТЦК неэффективны.

Ранее распустить ТЦК призвала коллега Камельчука по фракции Марьяна Безуглая. По ее мнению, роспуск ТЦК даст минимум 50 тысяч военнослужащих.

Напомним, накануне Камельчук заявил, что ТЦК нужно расформировать за "нечеловеческое отношение" к украинцам. Как он сказал, военкомы своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей от них прячутся, а те, кто попадает в военные части, идут в самоволку.

Также и временная комиссия Верховной Рады призвала расформировать ТЦК. Об этом сообщила народный депутат из "Слуги народа" Юлия Яцык.

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