ТЦК нужно расформировать за "нечеловеческое отношение" к украинцам.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" заявил народный депутат из фракции "Слуги народа" Юрий Камельчук.

"Нужно признать, что ТЦК не справились с задачей мобилизации, их следует расформировать. Большинство из них, которых мы видим на кадрах в интернете, а это не один-два ролика, мы увидели их тысячи!.. А сколько не было зафиксировано. А сколько было попыток родственников военнообязанных и юристов добиться от них соблюдать права человека - и эти случаи не были зафиксированы... Это говорит о том, что ТЦК и СП нужно расформировать - и давно. Они неэффективно выполняют свою работу. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячутся, а те, кто попадает в военные части, идут в СОЧ. Это ужасающая статистика только из-за нечеловеческого отношения", - заявил Камельчук.

Он также сообщил, что руководитель ТЦК во Львовской области нарушает и игнорирует законы Украины. А попытки нардепа проверить физическое состояние двух мужчин, незаконно удерживаемых во Львовском ТЦК, заканчивались тем, что ему заявляли: "Ты никто".

Камельчук считает, что существует некое указание от Министерства обороны, позволяющее делать военкомам что угодно, в том числе оно распространяется и на полицию, потому что даже правоохранителей не допускают на территорию ТЦК по запросам родственников, адвокатов и депутатов. Камельчук рассказал, что полторы недели назад обращался по этому поводу в ГБР, но оттуда не последовало никакой реакции.

Ранее мы писали, что в Украине начала работу горячая линия, по которой можно пожаловаться на работу ТЦК.

Между тем суды захлебываются жалобами военнообязанных на повестки.