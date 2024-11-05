В Украине начала работу горячая линия, по которой можно пожаловаться на работу ТЦК.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооружённых сил Украины на своей странице в Фейсбуке.

Так, по номеру 0 800 301 937 граждане также могут проконсультироваться насчёт своих прав и обязанностей во время мобилизации.

Напомним, в числе последних инцидентов с мобилизацией журналист из Одессы заявил, что ТЦК подделали его подпись о прохождении ВВК и отправили в часть.

Ранее МВД открыли горячую линию для родственников украинских военных. По каким вопросам можно обратиться.

Война в Украине идёт уже 984-й день. Последние новости с ключевыми событиями 5 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска приближаются с юга к имеющему ключевое значение селу Разлив. Это грозит перекрытием снабжения по дороге, что ведёт в Курахово, после чего ВСУ окажутся под угрозой окружения. К северу от Курахово паблик Deep State подтверждает продвижение РФ в сторону Вознесенки. Украинские военные сообщали, что потеряны Новодмитровка и большая часть Новоселидовки. Также захвачено село Ильинка с последующей атакой на соседние Берестки.

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