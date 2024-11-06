За год количество долгов граждан по штрафам, выписанным сотрудниками ТЦК из-за нарушений правил военного учета, увеличилось в два раза.

Такие данные приводит ресурс "Опендатабот".

По информации сервиса, который ссылается на статистику Министерства юстиции, за 10 месяцев 2024 года в Украине было открыто 21 336 производств за нарушение правил военного учета, что в два раза больше, чем за весь 2023 год (тогда в реестре были зафикчированы 10 542 производства). При этом только 39% просроченных штрафов были уплачены - то есть украинцы погашают только каждый третий просроченный штраф.

Для сравнения, из 10 542 долгов за штрафы от ТЦК в прошлом году было закрыто 72% дел.

Подавляющее большинство долгов висит на мужчинах, однако увеличивается и количество штрафов, выписанных на женщин. За год количество производств на женщин возросло в 1,4 раза: со 121 в прошлом году до 175 в этом году.

Ранее мы сообщали, что украинские суды отменяют большую часть штрафов, наложенных ТЦК в связи с нарушениями законодательства о мобилизации.

Тем временем Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в половину суммы выписанного ТЦК уклонистам штрафа.