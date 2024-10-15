В Министерстве юстиции рассказали, как с уклонистов будут принудительно взыскивать штрафы в случае их добровольной неуплаты в течение 15 дней.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Судебно-юридической газеты".

После истечения 15-дневного срока постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества.

Государственный исполнитель подает обращение взыскания на денежные средства и имущество должника. Первым делом будут пытаться списать средства со счёта в национальной и иностранной валютах. Если их нет, то может быть арестовано имущество (кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание). Напомним, у гражданина не могут забрать последний телефон, стул и кровать. На семью должны оставить по одному компьютеру, телевизору, холодильнику, столу и шкафу.

Подробнее о том, что не может быть конфисковано, мы писали в отдельном материале.

На днях мы приводили статистику, согласно которой в большинстве случаев суд отменяет штрафы ТЦК, выписанные по новым правилам мобилизации.