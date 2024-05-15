В свете скорого вступления в силу закона о мобилизации, по которому уклонистам светят многотысячные штрафы, напомним список вещей, которые нельзя изъять у человека в случае невыплаты штрафа.

Его год назад публиковал Министерство юстиции.

Так, у человека не могут забрать последний телефон, стул и кровать. На семью должны оставить по одному компьютеру, телевизору, холодильнику, столу и шкафу.

Посуду, постельное бельё, средства гигиены, одежду, обувь, все детские вещи, лекарства и медицинские средства, трехмесячный запас воды, еды, топлива, домашний скот.

Полный список вещей и активов, которые нельзя изымать приведён на снимках ниже.

В списке нет автомобилей и земельных участков – на это имущество налагать взыскание можно.

Что касается жилья, то на него тоже можно наложить, взыскание, если сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат (сейчас это 160 тысяч гривен).

Ранее мы писали о том, как регулируется списание средств со счетов украинцев в случае неуплаты штрафа за нарушение правил воинского учёта.

Также, по словам юриста, имущество мужчин, уехавших за границу, может быть арестовано, а счета заблокированы.