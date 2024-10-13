В Полтаве возле дома сотрудницы ТЦК установили растяжку с гранатой Ф-1.

Об этом "Страна" узнала от источников в правоохранительных органах.

"Растяжку с гранатой возле калитки своего дома женщина обнаружила утром, когда шла на работу. Во время следственных действий установили, что данное преступление совершил местный житель, который уклоняется от мобилизации и ранее угрожал сотруднице ТЦК, что забросает ее гранатами",- рассказал подробности происшествия источник.

Полиция открыла уголовное дело о покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа. Статья предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы.

Нападения на военкомов в Украине не редкость. Так, летом мы писали, что в городе Яворове Львовской области на работника ТЦК напали во время проведения мобилизационных мероприятий. Военком сопровождал гражданина на ВВК, когда на него напали, ударив тяжёлым предметом по голове.

А в Хмельницком мужчина ударил ножом работника ТЦК во время проверки документов. При обыске у нападавшего нашли запрещенное вещество и шокер.