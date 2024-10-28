Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект об упрощении условий для наложения заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

По нему ТЦК смогут выносить постановление о наложении штрафа сразу после возврата письма с повесткой, без составления протокола.

Доказательствами по делу будут считаться сведения из "Оберега", которые суды иногда не принимали.

Через 30 дней после неуплаты штрафа постановление подлежит принудительному исполнению.

Напомним, ТЦК уже рассылают заочные повестки по почте как украинцам, обновившим свои учётные данные, так и тем, кто этого не сделал. Списки получателей формируют не военкоматы, а Минобороны.

Ранее адвокат рассказывал, что украинские суды отменяют большую часть штрафов, наложенных ТЦК в связи с нарушениями законодательства о мобилизации.

Также в Министерстве юстиции рассказали, как с уклонистов будут принудительно взыскивать штрафы в случае их добровольной неуплаты в течение 15 дней.