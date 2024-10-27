Жительница Львовской области заявила об убийстве в армии своего недавно мобилизованного родственника.

Соответствующие публикации были размещены женщиной на её страницах в соцсетях.

"Хочу найти ответственных за убийство брата мужа, Процика Юрия Михайловича, 1984 года рождения", – пишет родственница.

Его мобилизовали на улице в середине октября и отвезли во Львов, а затем в Ровно. Там связь с ним оборвалась. В ровенской воинской части А 7019, где должен был находиться Юрий Процик, его не оказалось. По неподтверждённой информации удалось узнать, что мужчину госпитализировали.

После обзвона всех больниц родственники выяснили, что мобилизованный сперва поступил в местный наркодиспансер, а затем был переведён в отделение интенсивной терапии областной клинической больницы. Туда он попал в состоянии комы и умер 22 октября.

Причиной смерти врачи назвали "острый геморрагический панкреатит". Но, когда родственникам показали тело, они увидели следы от побоев, в частности, шрам на голове, разбитую губу и синяки на кистях. В заключении о смерти телесные повреждения отражены не были.

"До сегодняшнего дня воинская часть ни разу не связалась с родителями, не было никаких уведомлений ни о его так называемом "исчезновении", ни о переводе в больницу", – возмущается Мария Процик.

Родственники погибшего обратились в полицию.

Ранее на Закарпатье после трёх дней в военкомате умер 53-летний мобилизованный.

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