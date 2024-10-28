Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в половину суммы выписанного ТЦК уклонистам штрафа. Авторами проекта выступили члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, включая его председателя Сергея Ионушаса. 25 октября этот комитет рекомендовал принять законопроект за основу.

Как указал комитет, в течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о номере телефона, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации. Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

"А значит, сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что, безусловно, не способствует процессам мобилизации в стране", - сказано в пояснительной записке.

Таким образом, как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить, – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального размера.

Ранее правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект об упрощении условий для наложения заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов.

Между тем украинские суды отменяют большую часть штрафов, наложенных ТЦК в связи с нарушениями законодательства о мобилизации.