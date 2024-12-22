Нардеп сообщил об убийстве в одесском ТЦК мужчины, который пытался отбить у военкомов сына
В Одесском ТЦК произошла стрельба.
Видео инцидента опубликовал в своем телеграм-канале народный депутат Артем Дмитрук.
На кадрах можно рассмотреть потасовку на лестнице с людьми в военной форме, которая сопровождается криками перепуганной женщины: "Подождите! Убери от него руки!" Затем раздаются два выстрела и женский пронзительный вскрик.
По данным Дмитрука, отец пытался отбить у военкомов мобилизованного сына, а в него выстрелил сотрудник военкомата. Как написал нардеп, мужчина умер на месте. Он предположил, что такая же судьба ожидает и сына.
Дмитрук также заявил, что видео уже пытаются убрать из инетрнета и жалуются на тех, кто его распространяет.
Ранее мы рассказывали, как на Волыни сотрудники ТЦК избили мужчину, а потом привезли его к своему микроавтобусу на каталке скорой помощи.
В этой истории хотел разобраться уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец, однако Волынский областной и Луцкий городской территориальные центры комплектования не дали представителю омбудсмена пообщаться с избитым мужчиной.
Между тем Министерство обороны рассматривает варианты реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки.