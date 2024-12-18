Волынский областной и Луцкий городской территориальные центры комплектования не дали представителю омбудсмена пообщаться с мужчиной, которого военкомы избили и увезли из больницы на каталке "скорой помощи".

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец в своём телеграм-канале.

По словам чиновника, его представителю заявили, что принудительно мобилизованного мужчину уже отправили в воинскую часть.

Омбудсмен обратился в ГБР и прокуратуру с заявлением о совершении преступления сотрудниками ТЦК.

"Я не позволю пренебрегать правами человека в правовой стране!" – заверил Лубинец.

Ранее омбудсмен заявил, что ситуация с произволом ТЦК "немного ухудшилась, но случаев стало меньше".

По его словам, в 2024 году по всей Украине зафиксировано более 4000 жалоб на работников ТЦК.

Напомним, представитель уполномоченного заявлял о практически полном искоренении "бусификации" в Украине, что Лубинец опроверг.

"Обращаю внимание, что представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом, комментируя другую тематику, его слова были вырваны из контекста <...>. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой "бусификации". Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может", – написал омбудсмен в своём телеграм-канале.