Силовая доставка мужчин в ТЦК, получившая в народе название "бусификация", почти полностью искоренена в Украине.

Так утверждает представитель омбудсмена Никита Козыренко в эфире телемарафона.

"Одним из самых больших успехов, которого мы добились вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой "бусификации". Это термин, используемый для описания нарушений прав людей во время мобилизации. Все права человека, подлежащего мобилизации или уже служащие, должны быть защищены", – заявил Козыренко.

При этом он считает, что термин "бусификация" употреблять некорректно, если мобилизационные мероприятия проводятся "в соответствии с законодательством" – в присутствии полиции и с видеофиксацией. Тогда, отмечает Козыренко, права людей соблюдаются.

Между тем Дмитрий Лубинец уже отреагировал на слова своего представителя.

"В СМИ появилась информация, что мой представитель в Киеве и Киевской области заявил о "почти полном искоренении так называемой "бусификации". Обращаю внимание, что представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом, комментируя другую тематику, его слова были вырваны из контекста. Действительно, мои представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий со стороны представителей ТЦК. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой "бусификации". Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может", – написал омбудсмен в своём телеграм-канале.

Отметим, что количество видеороликов с насильственной мобилизацией на дорогах и в общественных местах явно не снижается.

Ранее в оборонном комитете Рады заявили, что против применения силы военкомами и похищений украинцев на улицах.

Также министр обороны Рустем Умеров говорил, что Украина намерена отказаться от принудительной мобилизации военнообязанных.