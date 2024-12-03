"Бусификацию" и похищение людей на улицах должны были прекратить.

Об этом заявила член оборонного комитета Верховной Рады Соломия Бобровская.

По ее словам, парламент договаривался об этом с Генштабом ещё в мае и предоставил ТЦК больше полномочий, однако ситуация не изменилась.

Бобровская выразила недовольство "по поводу бусификации публичной, когда все потом сливается, начиная со "Страна.ua" и заканчивая всеми другими украинскими медиа".

Напомним, в середине ноября министр обороны Рустем Умеров говорил, что Украина намерена отказаться от принудительной мобилизации в виде бусификации.

Что касается освещения бусификации в прессе, то ранее в Одесском ТЦК заявили, что теми, кто снимает видео силовой мобилизации, занимаются правоохранители, потому что это съёмки "по заказу".

Война в Украине идет 1014-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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