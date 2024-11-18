В Украине появится уполномоченный по защите прав военных - военный омбудсмен.

Об этом сообщил на брифинге министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, в Министерстве обороны уже рассматривают нескольких кандидатов на новый пост.

"Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было. Если не ошибаюсь, несколько тысяч мы отработали. Пока уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом", - сказал министр.

Умеров добавил, что для Минобороны важна человекоцентричность: ведомство хочет защитить права военных.

Ранее мы писали о заявлении министра о том, что Украина намерена отказаться от принудительной мобилизации в виде бусификации.

Между тем власти уже много месяцев не могут решить вопрос демобилизации. Кабмину было предоставлено 8 месяцев для того, чтобы он разработал отдельный документ, который устанавливал бы чёткие сроки для увольнения со службы во время действия военного положения. Этот срок истекает в декабре, но никаких подвижек по этой теме нет.