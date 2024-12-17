"Ситуация немного ухудшилась, но случаев стало меньше". Омбудсмен Лубинец о бусификации в Украине
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что ситуация с "физической бусификацией" по сравнению с 2023 годом "немного ухудшилась", но при этом заявил, что таких случаев фиксируется "всё меньше и меньше".
Об этом омбудсмен сказал во время визита в Харьков.
По его словам, в 2024 году по всей Украине зафиксировано более 4000 жалоб на работников ТЦК.
Напомним, недавно представитель омбудсмена Никита Козыренко заявил, что силовая доставка мужчин в ТЦК, получившая в народе название "бусификация", почти полностью искоренена в Украине. Однако Лубинец опроверг эту информацию.
Ранее в оборонном комитете Рады заявили, что против применения силы военкомами и похищений украинцев на улицах.
Также министр обороны Рустем Умеров говорил, что Украина намерена отказаться от принудительной мобилизации военнообязанных.
Война в Украине идет 1028-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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