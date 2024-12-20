Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что демобилизация невозможна из-за нехватки резервов. Хотя такой законопроект уже наработан.

Об этом он рассказал отвечая на вопросы в парламенте.

"Проект закона (о демобилизации) практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет министров. Пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены воюющих сейчас на линии боевого столкновения это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", - заявил Гаврилюк.

Напомним, народный депутат Инна Совсун заявила, что Кабинет министров Украины пропустил сроки, в которые обязан был разработать законопроект о демобилизации.

Ранее в "Слуге народа" дали понять, что отказ в демобилизации является требованием Запада.

Война в Украине идет 1031-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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