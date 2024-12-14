Кабинет министров Украины пропустил сроки, в которые обязан был разработать законопроект о демобилизации.

Об этом заявила народный депутат Инна Совсун в эфире "Киев-24".

По ее словам, 11 апреля Верховная Рада приняла постановление, которым поручила разработать проект закона о демобилизации за восемь месяцев. Этот срок истек в минувшую среду.

С тех пор никакого подобного законопроекта правительство не представило.

Напомним, норму о демобилизации вычеркнули из принятого весной закона об ужесточении набора в армию (в первоначальной версии там была заложена норма о демобилизации после 3 лет службы в военное время) - пообещав разработать взамен отдельный законопроект.

Позже в "Слуге народа" дали понять, что отказ в демобилизации был требованием Запада.

Сейчас, напомним, США требуют от Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Президент Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста. Он отметил, что приоритетом Запада "должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине".