Антикоррупционному активисту, основателю организации State Watch Александру Леменову назначили залог по делу об уклонении от мобилизации. Такое решение принял Белоцерковский суд.

Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес".

Он должен будет выплатить 60 тысяч гривен.

6 декабря Леменову вручили "боевую" повестку, по которой он не явился, заявляя, что его пытаются мобилизовать в отместку за критику власти.

8 декабря ему сообщили о подозрении за уклонение от мобилизации и подали в розыск. При этом в суд на избрание меры пресечения он явился.

Как отмечено в ходатайстве следователя о применении меры пресечения к Леменову, в ходе досудебного расследования установлено, что "подозреваемый, состоя на учете в Белоцерковском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки как военнообязанный, уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период".

"6.12.2024, когда он прибыл в Белоцерковский ТЦК и ему была зачитана повестка о необходимости прибыть на сборный пункт ТЦК для отправки военнообязанных в ряды ВСУ и был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от призыва, отказался от получения повестки в присутствии двух свидетелей, которые были допрошены в суде. Соответственно в определенное время Леменов не явился на сборный пункт, о причинах неявки не сообщил. 8.12.2024 А.Леменову было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст.336 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. До этого, начиная с 24.11.2024, А.Леменов уклонялся от посещения Белоцерковского ТЦК и, как следствие, был объявлен в розыск", - заявляет следователь.

Сам Леменов в соцсетях пишет, что "уже мобилизовался", но не уточняет, куда именно.

Отметим, что это уже не первый случай, когда близкие к западным структурам активисты становятся фигурантами дел об уклонении от военной службы. Ранее, уголовные дела были возбуждены, в частности, против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

В связи с этим в соцсетях уже возник термин "шабунинг" - уклонение от воинской службы.