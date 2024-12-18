Суд выдал ордер на арест Леменова. Активист заявил, что мобилизовался добровольно
Белоцерковский горрайонный суд Киевской области разрешил задержание антикоррупционного активиста, основателя организации State Watch Александра Леменова, по причине того, что он не явился по повестке для отправки в часть и проходит подозреваемым по уголовному делу об уклонении от воинской службы.
Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес" со ссылкой на судебный реестр.
Издание пишет, что неделю назад полиция направила Леменову уведомление о подозрении, потому что он не явился по "боевой" повестке. Актівіста одновременно объявили в розыск.
Вчера в соцсетях Леменов заявил, что уже мобилизован. Однако по-прежнему числится в базе розыска на сайте МВД как нарушитель.
Напомним, в "Слуге народа" хотели открыть данные военнообязанных активистов.
Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом не относятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц.
Также стало известно, что к активисту Остапу Стахиву пришли с обысками за препятствование работе ТЦК.