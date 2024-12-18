Белоцерковский горрайонный суд Киевской области разрешил задержание антикоррупционного активиста, основателя организации State Watch Александра Леменова, по причине того, что он не явился по повестке для отправки в часть и проходит подозреваемым по уголовному делу об уклонении от воинской службы.

Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес" со ссылкой на судебный реестр.

Издание пишет, что неделю назад полиция направила Леменову уведомление о подозрении, потому что он не явился по "боевой" повестке. Актівіста одновременно объявили в розыск.

Вчера в соцсетях Леменов заявил, что уже мобилизован. Однако по-прежнему числится в базе розыска на сайте МВД как нарушитель.

Напомним, в "Слуге народа" хотели открыть данные военнообязанных активистов.

Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом не относятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц.

Также стало известно, что к активисту Остапу Стахиву пришли с обысками за препятствование работе ТЦК.