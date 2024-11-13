Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил открыть данные военнообязанных активистов.

Об этом говорится в поданном нардепом законопроекте.

Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом не относятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц.

Свое предложение Бужанский мотивирует тем, что общество остро реагирует на факты уклонения от исполнения воинского долга в тех случаях, когда их субъектами становятся национальные публичные деятели, представители общественных организаций или благотворительных фондов.

Напомним, ранее сообщалось, что Приморский ТЦК Одессы выписал штраф за нарушение правил воинского учета активисту Сергею Стерненко и отправил его на прохождение военно-врачебной комиссии.

Сам Стерненко этим был возмущен, обвинял командование ВСУ, что ему выписали повестку в наказание за критику. Также стало известно, что Стерненко оформил себе инвалидность по зрению.

Мы писали, что на фоне скандала с ТЦК со Стерненко встретился главком ВСУ Александр Сырский.