Волонтер Сергей Стерненко, который недавно попал в скандал с неявкой по повестке в ТЦК, за что на него был наложен штраф (а ранее он оформил себе инвалидность по зрению), за годы полномасштабной войны вывел со своих криптокошельков, на которые он собирал, как заявлялось, помощь на армию, более миллиона долларов. Кроме того, он и члены его семьи покупали недвижимость и автомобили.

По данным источников, с одного криптосчета, на который Стерненко собирал деньги, на один и тот же кошелек в криптобирже Binance было выведено 1,015 млн USDT (курс примерно равен курсу американского доллара), а с другого криптосчета на ту же криптобиржу 350,75 тысяч USDT.

Также Стерненко собирает пожертвования на свои счета в украинских банках. При этом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах он указал получение доходов (средств) в размере 44,61 млн.грн. Из них: в 2022 году - 18,68 млн.грн.; в 2023 году - 25,93 млн.грн.

По данным реестров, в 2023 году Сергей Стерненко и его сожительница Наталья Усатенко приобрели два автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN.

На имя Стерненко этот автомобиль был зарегистрирован 11.01.2023. Стоимость по договору купли-продажи 950 000 грн (средняя рыночная стоимость - 1,3 млн).

На имя Натальи Усатенко автомобиль был зарегистрирован 20.12.2023 года. По договору он был приобретен всего за 70 тысяч гривен, что многократно ниже рыночной стоимости.

По данным источников, обоими автомобилями Стерненко и Усатенко пользуются лично.

Отец Стерненко Вячеслав, согласно данным реестров, в июле 2024 года купил земельный участок в 4,5011 га в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Что касается родителей Натальи Усатенко, то, по информации источников, ее родители проживают в Горловке, на захваченной РФ территории Донецкой области. На подконтрольной Украине территории последний раз они были ещё до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращались. В августе 2023 года мать Усатенко публиковала фото в соцсети Одноклассники из крымской Алушты.

Напомним, сам Сергей Стерненко был фигурантом нескольких уголовных дел.

И, по данным источников в правоохранительных органах, в период з 24.04.2018 по 16.09.2021 он стоял на учете в Одесском РУП No 1 ГУНП в Одесской области как лицо, причастное к сбыту наркотиков.